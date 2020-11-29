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Sarıçam sakinleri rahat bir nefes alacak

MANİSA HABERLERİ  | 29.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğünün dere taşkınlarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesindeki dere temizlendi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün dere taşkınlarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesindeki dere temizlendi. Mahalle sakinleri, yağışlı havalarda dereden taşan sulardan kurtuldu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarının taşması sebebiyle oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinden geçen yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki dere, MASKİ ekipleri tarafından temizlendi. Yağışlı havalarda dereden kaynaklanan su taşkınlarında mağdur olan mahalleliler, rahat bir nefes aldı.

Yollara taşan sular evlerde zarara neden oluyordu
Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Derenin dolu olmasından ötürü yağmurlu havalarda sular yollarımıza taşıyor, hatta bazı evlerde zarara neden oluyordu. Yapılan bu temizlikten sonra artık su taşkınları yaşamayız” ifadelerini kullandı.

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