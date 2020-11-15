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Sarıçam’a Gıda Organize Bölgesi kurulacak

ADANA HABERLERİ  | 15.11.2020 11:40 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesinde kurulacak Gıda Organize Bölgesi, Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi, Mobilyacılar Sitesi alanları ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi genişletme çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, kentin üretim ve istihdam kapasitesine önemli katkılar sağlayacak bu yatırımları bir an evvel tamamlama gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Adana’nın geçmişten günümüze sanayi konusunda adından sıkça söz ettiren bir il olduğunu ifade eden Vali Elban, “Özellikle son yıllarda kentimizin sanayi potansiyelini daha da geliştirecek atılımlar gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesinde kurulacak Gıda Organize Bölgesi, Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi, Mobilyacılar Sitesi alanları ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi genişletme çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, kentin üretim ve istihdam kapasitesine önemli katkılar sağlayacak bu yatırımları bir an evvel tamamlama gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Adana’nın geçmişten günümüze sanayi konusunda adından sıkça söz ettiren bir il olduğunu ifade eden Vali Elban, “Özellikle son yıllarda kentimizin sanayi potansiyelini daha da geliştirecek atılımlar gerçekleştirildi. Gerek Ceyhan’da gerek Karataş’ta gerekse ilimizin muhtelif yerlerinde yapılan sanayi yatırımlarının yanı sıra Sarıçam’da kuracağımız organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleriyle hem ilimiz ve ülkemiz ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.
Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin’in de katıldığı inceleme gezisi, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

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