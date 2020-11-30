YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sarıcami Meydan Projesi’nde Çalışmalar Sürüyor

Sarıcami Meydan Projesi’nde Çalışmalar Sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanında incelemelerde bulundu.Yıkım, moloz kaldırma çalışmalarının ardından fore kazık işlemlerinin de tamamlandığı Sarıcami Meydan Düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Sarıcami Meydan Projesi’nde Çalışmalar Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanında incelemelerde bulundu.
Yıkım, moloz kaldırma çalışmalarının ardından fore kazık işlemlerinin de tamamlandığı Sarıcami Meydan Düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şantiye alanında incelemelerde bulundu. Temel tesviye betonun atıldığı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanındaki çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, inceleme turunda yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Toplam 4 bin 370 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan proje kapsamında yer alacak cami bin 50 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Çalışmaların sürdüğü Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Projesi’nde kültürel satış birimleri, derslikler, Kuran kursu, taziye evi, abdesthane ve tuvalet gibi donatılar da yer alacak.

Sarıcami Meydan Projesi’nde Çalışmalar Sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:57
Öğle
12:54
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Anıl Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Gamze Eczanesi
Golcuk
Nur Eczanesi
Gebze
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.