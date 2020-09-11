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Sarıcami Meydanı projesi Başkan Büyükgöz’ün takibinde

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarının ardından temel öncesi fore kazık işlemlerinin devam ettiği Sarıcami Meydanı düzenleme projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.Sarıcami Meydanı düzenleme projesinde çalışmalar tam gaz sürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarının ardından temel öncesi fore kazık işlemlerinin devam ettiği Sarıcami Meydanı düzenleme projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Sarıcami Meydanı düzenleme projesinde çalışmalar tam gaz sürüyor. Yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı Sarıcami Meydanı düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şantiye alanında incelemelerde bulundu. Beylikbağı’nın çehresini değiştirecek proje kapsamında yıkım ve moloz kaldırma işlerinin ardından fore kazık çakma çalışmalarına geçildi. Bu çalışmaların ardından temel atma öncesi hafriyat işlerinin startının verileceği proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Toplam 4 bin 370 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan proje kapsamında yer alacak cami bin 50 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Çalışmalara hız verilen projede kültürel satış birimleri, derslikler, Kur’an kursu, taziye evi, abdesthane ve tuvalet gibi donatılar da yer alacak.

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