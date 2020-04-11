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Sarıcaoğlu: “Vatandaşımızın yanındayız”

SAMSUN HABERLERİ  | 11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Kavak Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını evlerinde karşıladı.Samsun dahil olmak üzere 31 şehre getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların başta ekmek olmak üzere çeşitli yaşamsal ihtiyaçlarını evlerine servis yaptı.Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.

Sarıcaoğlu: “Vatandaşımızın yanındayız”

Kavak Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların tüm yaşamsal ihtiyaçlarını evlerinde karşıladı.
Samsun dahil olmak üzere 31 şehre getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların başta ekmek olmak üzere çeşitli yaşamsal ihtiyaçlarını evlerine servis yaptı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi. Tüm ekipleri ile vatandaşım hizmetinde olduklarını belirten Sarıcaoğlu, “Belediye olarak tüm birimlerimiz ile görevde ve vatandaşımızın hizmetindeyiz. Hiçbir kimsenin mağdur olmadan hizmet alması için her türlü önlemimizi aldık ve işimizin başındayız” dedi.

"Bir telefon kadar uzağız"
Özellikle yasak nedeniyle sokağa çıkamayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için zabıta ekiplerinin günün her saati vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, “İlçemizde hiç kimsenin sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olmaması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayrıca, Kavak Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın temel gıda maddesi ekmek başta olmak üzere ocağını yakacağı tüp gaza kadar ihtiyaç duydukları yaşamsal tüm ihtiyaçlarına ulaşmaları için her türlü yardım ve desteği sağlıyorlar. Bizler vatandaşımıza bir telefon kadar uzağız” diye konuştu.
Belediyenin vermiş olduğu hizmetten memnun olduklarını ifade vatandaşlar da, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bu günde de yalnız bırakmadı, taleplerimizi kapımıza kadar ulaştırdı” dediler.

Sarıcaoğlu: “Vatandaşımızın yanındayız”

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