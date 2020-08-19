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Sarıçay Barajı’nda gövde sıyırma kazıları başladı

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın en önemli projelerinden birisi olan Sarıçay Barajı’nda DSİ tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ilk kazma vurulan 516 milyon TL’ye mal olacak olan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor.

Aydın’ın en önemli projelerinden birisi olan Sarıçay Barajı’nda DSİ tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ilk kazma vurulan 516 milyon TL’ye mal olacak olan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında Sarıçay Barajı’nda kret ulaşım yolu kazıları tamamlanarak gövde sıyırma kazılarına başlandı. Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek.

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