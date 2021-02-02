YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama

02.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verdi. İsteyen çiftçilerin geçmişe yönelik çiftçi malları koruma aidatlarını ödemeleri halinden koruma kapsamından çıkabileceklerini açıkladı.
Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) Başkanı Osman Kocadağ, "İlçe genelinde 13 bin 500 dekarlık alanda koruma hizmeti vermekteyiz. Sekiz ay önce göreve geldim. Bu süre içerisinde çalışanların geçmişe ait sigorta prim borçlarının toplamı 574 bin TL idi. Çıkarılan afla sigorta af kapsamından yararlanılarak 265 bin indirilerek tüm sigorta borçlarını ödedik. Ayrıca bizden önce çıkarılan beş kır bekçimizin de tazminatlarını ödedik. Ayrıca beş köyümüzün güvenlik kamera takılmasında ve arazi yollarının açılmasında yardımda bulunduk." dedi.

"İsteyen çiftçiler koruma kapsamından çıkabilir"
Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanı Osman Kocadağ, İlçe Murakabe Kurulu kararı gereğince isteyen çiftçilerin koruma kapsamından çıkabileceklerini belirterek, "Sarıgöl Murakabe Kurulu tarafından geçtiğimiz gün alınan kararda 4081 sayılı kanun 34. maddesinde ’Bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri ve hizmet alanları isteğe bağlı olarak’ denilmektedir. İlçe Murakabe Kurulu tarafından alınan karar gereği üye olan çiftçilerimiz geçmiş dönemlere ait aidat paralarını ödedikten sonra üyelikten çıkarılacaktır. Büyük ve küçük mallardan 5 TL, Üzüm bağlarından dekar başına 12 TL, tarladan dekar başına 6 TL aidat alınmaktaydı." diye konuştu.

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:29
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Can Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor

Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor

Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde çalışmalara başlattı

Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde çalışmalara başlattı

Büyükşehirden servis araçlarına şafak denetimi

Büyükşehirden servis araçlarına şafak denetimi

’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST’ bilgilendirme semineri çevrimiçi yapıldı

’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST’ bilgilendirme semineri çevrimiçi yapıldı

Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı

Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı

Doç. Dr. Sezgin Oxford’lu akademisyenlere uzaktan konferans verdi

Doç. Dr. Sezgin Oxford’lu akademisyenlere uzaktan konferans verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.