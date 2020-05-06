YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı

Sarıgöl Diyanet Vakfı’ndan gıda yardımı

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi tarafından 35 mahallede belirlenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolileri din görevlileri tarafından teslim edilmeye başlandı.Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde görevli imamlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi gıda kolileri hazırlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi tarafından 35 mahallede belirlenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolileri din görevlileri tarafından teslim edilmeye başlandı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde görevli imamlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi gıda kolileri hazırlatıldı. Belirlenen ailelere hazırlanan gıda kolilerinin ekipler tarafından ailelere ulaştırılmaya başlandığını belirten Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, "11 ayın sultanı olan Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve yadımlaşma duygularının bütünleştiği kutsal bir aydır. Sarıgöl Diyanet Vakfı Şubesi olarak camilerde görevli arkadaşlarımız çevrelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirledi. Hayırseverlerin de katkılarıyla Ramazan başladığından bu yana 35 mahallede 250 aileye içerisinde çeşitli gıda maddeleri olan kolileri ulaştırdık. Yardımlaşma kadar güzel bir olay olmamaz. Peygamberimiz (S.A.V) ne güzel söylemiş ’Koşusu aç iken tok yatan bizden değildir.’ Bu söz paylaşmanın en güzel örneğidir." diyerek, yardımların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Manisa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.