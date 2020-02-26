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Sarıgöl Vergi Dairesinden Kaymakam Arıkan’a bilgilendirme

MANİSA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli 31.

Sarıgöl Vergi Dairesinden Kaymakam Arıkan’a bilgilendirme

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli 31. Vergi Haftası kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ı makamında ziyaret ederek toplanan vergiler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Bu yıl 31’incisi kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı tarafından ilçenin vergi seviyesi anlatarak toplanan vergiler hakkında bilgiler verdi.

’Vergi kutsaldır’
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Vergi Dairesi Müdürü ve personelinin yaptığı ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, vergi vermenin kutsal olduğunu belirtti. Kaymakam Arıkan, "Vergilerini zamanında ödeyen vergi mükelleflerine teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler ile ülkemizde önemli hizmetler yapılmaktadır. Bir ülkenin kalkınması bizlerin verdiği vergilerle olmaktadır. Bu vesile ile 31. Vergi Haftası kutlu olsun." dedi.

Sarıgöl Vergi Dairesinden Kaymakam Arıkan’a bilgilendirme

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