Sarıgöl’de 19 Mayıs etkinliği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlanırken, ilçede faaliyet gösteren Neferge Kültür ve Sanat Derneği de bayramla ilgili bir video hazırlayarak kutlamalara katkı verdi.

Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından çelenk sunulmasının ardından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sona erdi.

Törenlere İlçe Gençlik ve spor Müdürü Gökhan Yıldırım, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Halil Eryılmaz, Sarıgöl İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Adıgüzel katıldı.

Neferge Kültür ve Sanat Derneğinden farklı etkinlik

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Neferge Kültür Sanat Derneği üyesi Barış Uzgidim, "Dernek üyelerimiz ile tamamını kendi imkanlarımızla yaptığımız Atatürk’ün sahip olduğu tüm karakterleri onun bir silüetini ahşap bir platforma işleyerek bir tablo haline getirdik. Bu tabloları yaparken tüm aşamaları fotoğraflayarak bir video haline getirdik bu video da gençliğin Atatürk’e cevabını derneğimiz üyeleri seslendirdi ve fon müziğini de kendimiz yaparak tamamen derneğimiz tarafından özgün bir etkinlik yaptık. Yaptığımız panolardan birini Sayın Kaymakamımız Ali Arıkan’a makamında hediye ettik. Pandemi koşullarında evimizde kalmak zorunda olsak da bu milli bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlamamızı engelleyemez. Tüm Sarıgöllüleri derneğimizin etkinliklerini paylaşmaya davet ediyorum." dedi.

Sarıgöl’de akşam saat 19.19’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle balkonlardan hep birlikte İstiklal Marşı okuyacak.

