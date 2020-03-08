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Sarıgöl’de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, Sarıgöllü kadınlar Atatürk Parkı kafeteryasında bir araya gelerek, kahvaltı yaptı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, Sarıgöllü kadınlar Atatürk Parkı kafeteryasında bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Daha sonra Sarıgöllü kadınlar, mor renkli kurdele ile Hükumet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada dernek başkanı Hacer Öz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Hacer Öz, kadın cinayetlerin ve kadına uygulanan şiddetin son bulmasını istedi.

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