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Sarıgöl’de baharın tüm renkleri canlandı

MANİSA HABERLERİ  | 07.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte Sarıgöl ve çevresindeki meyve ağaçları çiçek açtı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte Sarıgöl ve çevresindeki meyve ağaçları çiçek açtı. Renk renk papatyalar da tarla ve yol kıyılarını süslerken, bahar tüm güzelliğiyle kendini göstermeye başladı.
Hava sıcaklığının günlerdir 15-16 derecede seyrettiği Sarıgöl’de üzüm bağlarının da bazı yerlerde asma gözlerinin patlamaya hazır hale geldiği belirtildi. Bahar havasının yaşandığı bölgede çiftçiler üzüm bağlarındaki, bakım çalışmalarına daha rahat ortamda yapma imkanı bulurken, gençler de çiçek açan meyve ağaçlarının altında hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğanın uyanışı vatandaşların doğaya akın etmesine neden olurken, Sarıgöl Ovasında tüm meyve ağaçları renk renk açan çiçekleriyle doyumsuz bir manzara ortaya koydu.

Bağlarda don korkusu
Bir yandan bahar havası yaşanırken, çiftçiler de erken uyanan meyve ağaçlarından endişe ettiklerini dile getirdiler. 55 yaşındaki çiftçi Yüksel Karakuş, "Havalar ısınmaya başladı. Meyve ağaçları açtı. Çevrede papatyalar da açtı. Bağlarımızda çalışmalarımızı rahat yapmaktayız ancak mart ayı sonuna kadar tehlike var. İlerleyen günlerde şiddetli don ve ayaz olduğunda erken açan meyve ağaçları aldanır. Bağlarımızı da zarar görür endişesindeyiz. Bir atasözü var ’Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ derler." diyerek don endişesi taşıdıklarını belirtti.

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