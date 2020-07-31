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Sarıgöl’de bayram namazı stadyumda kılındı

MANİSA HABERLERİ  | 31.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gereği 4 Eylül Stadyumu’nda kılındı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri dolayısıyla 4 Eylül Stadyumu’nda kılındı.

Sarıgöl’de bayram namazı stadyumda kılındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gereği 4 Eylül Stadyumu’nda kılındı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri dolayısıyla 4 Eylül Stadyumu’nda kılındı. Seccadeleriyle sabah saatlerinde bayram namazına gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Sarıgöl Hastane Camisi İmamı Hasan Kartal tarafından kıldırılan bayram namazı havadan fotoğraflandı. Sosyal mesafe kuralları gözeterek kılınan namaz ilginç görüntüler oluşturdu.

Sarıgöl’de bayram namazı stadyumda kılındı

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Manisa Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:22
İkindi
17:12
Akşam
20:29
Yatsı
22:01

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Saygı Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Varcı Eczanesi
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