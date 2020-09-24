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Sarıgöl’de evlerde tarhana yapımı başladı

MANİSA HABERLERİ  | 24.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından kış aylarında tüketilmek üzere tarhana yapılmasına başlandı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından ev yapımı doğal tarhana üretimi başlandı.

Sarıgöl’de evlerde tarhana yapımı başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından kış aylarında tüketilmek üzere tarhana yapılmasına başlandı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından ev yapımı doğal tarhana üretimi başlandı. Tatlı ve acı biberlerle hazırlanan doğal tarhanalar 25-30 gün güneşte kuruduktan sonra sofralardaki yerini alacak. Tarhananın hazırlanmasının üç hafta sürdüğünü belirten Zeliha Çam (68), "Kırmızı acı ve tatlı biberlerden tarhanamızın içerine, kırmızı biber, domates, nane, soğan, sarımsak ve zeytinyağı katılarak önce iyice pişirilir. Bir hafta bu şekilde bekletilir. Daha sonra bekletilen karışımın içerisine buğday unu, tereyağı ve yoğurt katılarak karılır. Bir haftada iyice mayalanması beklenir. Kıvamına geldiğinde temiz bezler üzerine kaşık, kaşık güneşte kuruması için bekletilir. Kuruyunca da ellerimizle avuçlayıp, elekten geçirerek elenir. Bu kez de gölge bir yerde elenen tarhananın üzerine temiz ince örtü ile örterek son kuruması yapılarak cam kavanozlara katarak kışın tüketmekteyiz" dedi.
Tarhananın besin kaynağı olduğunu belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, "Evlerde hazırlanan tarhanaları kış aylarında ocakta pişirilerek sofralarda tüketilen tarhananın içerisinde bulunan tarhana protein B grubu vitaminler, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko ve bakır gibi minerallerden oldukça zengindir. Tarhana çorbasının faydalarının başında şeker hastaları için sağlıklı karbonhidrat içerdiği için ensülin seviyelerini dengelediğini belirtti. Tarhana çeşitli gıdalardan hazırlandığı için besleyici özelliği bulunduğundan dolayı soğuk algınlığını ve diğer hastalıkların vücutta yaşama riskini azaltır" dedi.
Sistemi için de çok faydalı olduğunu belirten Ünal "Özellikle tarhana çorbası sindirim sıkıntısını da yararlı olmakta ve bu yüzden kabızlık çekenlerin tüketmelerinde yarar vardır. Tarhana yapımında kullanılan domates pişirildiğinden yüksek likopen içeriği antioksidan etki gösterir; kalp rahatsızlıklarına, deri ve göz hastalıklarına, kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Tarhana yüksek miktarda lif içeriği sayesinde vücutta kilo kontrolünü ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl’de evlerde tarhana yapımı başladı

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