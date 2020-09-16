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Sarıgöl’de İlköğretim Haftası kutlandı

MANİSA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Hasan Karakuş ve kurum müdürleri katıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen tören; İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Cezmi Yıldırak’ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Hasan Karakuş ve kurum müdürleri katıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen tören; İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Cezmi Yıldırak’ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Tören, Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

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