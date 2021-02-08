Sarıgöl’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 88 kişiye 277 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonu uygulanan Covid-19 ile mücadele kapsamında icra edilen uygulamalar sonucunda toplamda 88 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Kısıtlama ihlali yapan 88 kişiye toplamda 277 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Jandarma trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 53 sürücüye toplamda 29 bin 675 TL idari para cezası uygulanırken, 15 araç da trafikten men edildi. Yapılan uygulamada ayrıca 4 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarını isteyerek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

