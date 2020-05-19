YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl’de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

Sarıgöl’de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alarak yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada Ramazan süresince 410 ihtiyaç sahibi aileye çeşitli gıda kolilerin ulaştırdıklarını belirterek, "Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 310 gıda kolisi muhtaç ailelerimize ulaştırıldı.

Sarıgöl’de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alarak yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.
Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada Ramazan süresince 410 ihtiyaç sahibi aileye çeşitli gıda kolilerin ulaştırdıklarını belirterek, "Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 310 gıda kolisi muhtaç ailelerimize ulaştırıldı. Ayrıca, 20 koli giyimi, 200 adet kavurma, 8 koli dezenfektan ve Covid-19 broşürleri dağıtıldı." dedi.

Mesut Özil’e teşekkür
Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, Türk Kızılay aracılığı ile ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından ilçeye ulaştırılan 100 koli gıda maddesinin de dağıtımın gerçekleştiğini belirtti. Tüfekçi, "Ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 100 koli gönderildi. Böylece toplamda 410 koli gıda maddesi dağıtmış olduk. Duyarlı davranışından dolayı Mesut Özil’i kutlarım ve teşekkür ederim. Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörlüğümüze ayrıca Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi tarafından bin adet maske bağışlanarak ilçe halkımıza dağıtıldı." diye konuştu.

Sarıgöl’de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.