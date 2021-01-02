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Sarıgöl’de kumar oynayanlara baskın

MANİSA HABERLERİ  | 02.01.2021 13:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Kiralık eve düzenlenen baskında 7 kişinin evde kumar oynadığı tespit edildi. Evde bulunan 7 kişiye hıfsızısıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı toplamda 24 bin 283 TL para cezası keserek şahıslar hakkında işlem yaptı.

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