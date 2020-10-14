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Sarıgöl’de öğrenciler ’Değerli Zamanlar’ını sporla değerlendirecek

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayata geçirilen "Değerli Zamanlar" projesiyle öğrenciler boş vakitlerini sporla geçirecek.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "Değerli Zamanlar" projesi hayata geçirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayata geçirilen "Değerli Zamanlar" projesiyle öğrenciler boş vakitlerini sporla geçirecek.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "Değerli Zamanlar" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Sarıgöl Hükumet konağı önündeki meydanda öğrencilerin sporatif araç ve gereçlerle değerli zamanlarını spor ve sanatsal etkinliği ile geçirmeleri eğitmenler tarafından gösterildi. Projeyle ilgili konuşan Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Öğrencilerimize sportif etkinlik kurslarında masa tenisi, betminton, kaykay ce borcle gibi kurslar açıldı. Öte yandan gençlerimizin sanatsal kursları için resim, tiyatro ve müzik kursları ile değerli zamanlar etkinliği kapsamında çalışmalarımız başlatıldı" dedi. Etkinlikte öğrencilere forma dağıtıldı.
Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun danışmanı Tolga Özenç Özençel, Proje Direktörü Mehmet Akcan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güümgör Yıldırım, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve öğrenciler katıldı.

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