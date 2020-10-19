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Sarıgöl’de sel zarara yol açtı

MANİSA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle sergide kurutulmaya bırakılan üzümlerde zarara neden oldu.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle sergide kurutulmaya bırakılan üzümlerde zarara neden oldu.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle pek çok ev ve iş yerini su basarken, üzüm bağlarında da zarar meydana geldi. İlçeye bağlı Çanakçı Mahallesi’nin yakınından geçen deresinin taşmasıyla birlikte çevredeki üzüm bağları sular altımda kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.
Öte yandan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen zarar gören mahallelerde üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Üzüm bağlarında zarar yaşandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde dün meydana gelen şiddetli yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle bir çok üzüm bağı ve sebze bahçelerimiz zarar gördü. Zarar belirleme çalışmalarına başlandı. Zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.
Derenin ıslah edilmesi gerektiğini belirten Çanakçı Mahallesi Muhtarı Engin Can, "Her yıl şiddetli yağmurdan mahallemiz zarar görmekte bir an önce derenin islahı yapılmalıdır" diye konuştu.

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