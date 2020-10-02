Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan tarafından TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından depo çalışanlarının ve çiftçilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, Kaymakam Arıkan çalışanlara ve çiftçilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Denetimlere Kaymakam Arıkan’ın yanı sıra TARİŞ Üzüm Birliği Başkan Yardımcısı Davut Urgancı, Sarıgöl TARİŞ Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren de katıldı.

