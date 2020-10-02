YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi

Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan tarafından TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan tarafından TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan TARİŞ’e ait kuru üzüm depolarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından depo çalışanlarının ve çiftçilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, Kaymakam Arıkan çalışanlara ve çiftçilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Denetimlere Kaymakam Arıkan’ın yanı sıra TARİŞ Üzüm Birliği Başkan Yardımcısı Davut Urgancı, Sarıgöl TARİŞ Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

Manisa Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:05
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.