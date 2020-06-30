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Sarıgöl’de üreticiler gece gündüz üzüm bağında

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzüm üreticileri kaliteli ihracatlık yaş üzüm yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını devam ettiriyor.Üzüm bağlarında hummalı bir çalışma içerisine giren üzüm üreticileri üzüm salkımlarının ve tanelerin güzel olmasından memnun.

Sarıgöl’de üreticiler gece gündüz üzüm bağında

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzüm üreticileri kaliteli ihracatlık yaş üzüm yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Üzüm bağlarında hummalı bir çalışma içerisine giren üzüm üreticileri üzüm salkımlarının ve tanelerin güzel olmasından memnun. Bu yıl üzüm bağlarında, geçen yıllara göre dolu zararının çok az olduğunu belirten üretici Ahmet Tosun, "Sarıgöl’ün ünlü sultaniye üzümlerini gözümüz gibi bakmaktayız. Sabahleyin erkenden üzüm bağına girmekteyiz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra akşamda serin havada bağların damlama sistemiyle sulanması için yine bağlarımız gideriz. Şu an üzüm salkımlarının düzenli olması için, salkımlardan çilmik almaktayız. Bağlarımızda iyi tarım uygulaması yapmaktayız. Bağlarımızı TARSİM sigortası yaptırdık. Bu yıl üzümlerimiz kaliteli ve verimli. Bağlarımızın üzerlerini örtmeye de başladık." dedi.

"Üzüm sıkıntısı olmaz"
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise yaptığı açıklamada Sultaniye üzümlerde verimin geçen yıldan daha fazla olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda sultaniye üzüm yetişmekte. Ayrıca dokuz çeşit de çekirdekli sofralık üzümlerimiz var. İlçemize gelen ihracatçılar aradığı türlerden üzüm bulma imkanlarına sahipler. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ile ortaklaşa üzüm üreticilerimize iyi tarım uygulamasında yardımcı olmaktayız. Bu çalışmamız ilçe üzümlerimizin kaliteli olmasına ve aranan üzümler arasına katılmasını sağladık. Bağlarda verim çok güzel geçen yıl, yaş ve kuru üzümler olmak üzere 400 bin ton üzüm elde ettik. Bu yıl yine aynı rekoltenin olmasını tahmin etmekteyiz. Sarıgöl Sultaniye üzümlerinde sıkıntımız yoktur." dedi.

Sarıgöl’de üreticiler gece gündüz üzüm bağında

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