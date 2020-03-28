Sarıgöllü esnaftan dezenfekte çalışması

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 bin esnafın iş yerinde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı. İlk etapta sanayi esnaflarının iş yerlerinin dezenfekte edilmesiyle başlatılan çalışmada toplamda 2 bin esnafın iş yeri dezenfekte edilecek. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, "Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ülkemizde de görülmesi üzerine Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, virüsle mücadele kapsamında ilçedeki 2 bin esnafımızın iş yerlerini kurduğumuz ekiple dezenfekte yapmaya başladık. İlk önce sanayi bölgelerimizde bulunan esnafların iş yerleri dezenfekte olacak. Hafta içerisinde de çarşı esnafımızın iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarımız devam edecek" dedi.

