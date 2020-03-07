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Sarıgöllü gençlerden tiyatro şöleni

MANİSA HABERLERİ  | 07.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği tiyatro topluluğu tarafından kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konularının işlendiği ’Adı kadın’ adlı oyun Sarıgöl Belediyesi Düğün salonunda sahnelendi.Senaryosunu ve yönetmenliğini Pınar Yalçın’ın müziklerini Barış Uzgidim’in yaptığı ’Adı kadın’ adlı oyun büyük beğeni topladı.Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği Başkanı Nuri Hancı, "Oyunumuzda son yıllarda artan kadın cinayetleri ve şiddetini anlatarak bu konuda farkındalığı artırmak istedik.

Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği tiyatro topluluğu tarafından kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konularının işlendiği ’Adı kadın’ adlı oyun Sarıgöl Belediyesi Düğün salonunda sahnelendi.
Senaryosunu ve yönetmenliğini Pınar Yalçın’ın müziklerini Barış Uzgidim’in yaptığı ’Adı kadın’ adlı oyun büyük beğeni topladı.
Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği Başkanı Nuri Hancı, "Oyunumuzda son yıllarda artan kadın cinayetleri ve şiddetini anlatarak bu konuda farkındalığı artırmak istedik. Oyunun senaryosu müziği dansı ile kendimize ait olup, oyunumuzu ücretsiz olarak önümüzdeki günlerde, Aydın-Kuşadası, İzmir-Torbalı ve Alaşehir de oynayarak daha çok kadın kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

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