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Sarıgöllü öğrencilerden Elazığ’a moral mektubu

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde eğitim gören öğrenciler, deprem felaketiyle sarsılan Elazığ’daki öğrencilere moral vermek amacıyla mektup yazdı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu 2/B Sınıfı öğrencileri 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığlı öğrenciler için mektup yazdı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde eğitim gören öğrenciler, deprem felaketiyle sarsılan Elazığ’daki öğrencilere moral vermek amacıyla mektup yazdı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu 2/B Sınıfı öğrencileri 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığlı öğrenciler için mektup yazdı. Elazığ’daki arkadaşlarına moral vermek amacıyla mektup yazan öğrenciler, zarflara yerleştirdikleri postaladı. Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Eylem Soner Karadağ, "Elazığ’da ki Namık Kemal İlkokulu 1/D sınıfı öğretmeni Miyese Çoban’a ulaştım. Depreminden etkilenen çocuklar için bir şeyler yapmak istediğimizi söyledim. Öğrencilerin listesini istedim ve her öğrencinin adına kendi öğrencilerimin resimlerinin bulunduğu sayfalara mektuplarımızı yazdık. Kendi elleriyle ördükleri arkadaşlık bilekliklerini de zarflara ekledik. Öğrencilerimin mektupları bizzat kendileri göndermek istemeleri üzerine Sarıgöl PTT Müdürlüğüne mektuplarımızı teslim ettik ve Namık Kemal İlkokulu 1-D sınıfını kardeş sınıf ilan ettik" dedi.
Öğrencilerin duyarlı davranışları karşısında duygulandığını belirten Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol, "Öğrencilerin depremde zarar gören tanımadıkları öğrenci kardeşlerine duygu dolu mektuplar yazarak onlara moral vermeleri öğretmenlerimi ve beni çok duygulandırdı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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