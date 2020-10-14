YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda sona yaklaşıldı

Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda sona yaklaşıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 14.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.Yozgat Sarıhamzalı Bahadın Barajında çalışmaların sürdüğünü belirten Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 82 olan ve çalışmaları devam eden göletin tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılabileceğini söyledi.Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Genel Müdür Yıldız, “Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.
Yozgat Sarıhamzalı Bahadın Barajında çalışmaların sürdüğünü belirten Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 82 olan ve çalışmaları devam eden göletin tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılabileceğini söyledi.
Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Genel Müdür Yıldız, “Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye 10 milyon 434 bin 103 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor Dikkat! Koronavirüs böyle de bulaşıyor
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

Yozgat Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:32
İkindi
15:38
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Yozgat Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Safa Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yozgat’ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi
Yozgat’ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Psikolog Gurbet Tanış Bozkurt:
Psikolog Gurbet Tanış Bozkurt:
Sarıkaya'da Bulunan 3 Bin Yıllık Tarihi Roma Hamamı Turizme Kazandırılacak
Sarıkaya'da Bulunan 3 Bin Yıllık Tarihi Roma Hamamı Turizme Kazandırılacak
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.