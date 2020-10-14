Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda sona yaklaşıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Sarıhamzalı Bahadın Barajında çalışmaların sürdüğünü belirten Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 82 olan ve çalışmaları devam eden göletin tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılabileceğini söyledi.

Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Genel Müdür Yıldız, “Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye 10 milyon 434 bin 103 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir’ dedi.

