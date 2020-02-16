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Sarıkamış Cıbıltepe’de kayak keyfi

KARS HABERLERİ  | 16.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde Sarıçam ağaçları arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi yerli ve yabancı kayakseverlerin akınına uğruyor.Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye’nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi doldu, taştı.Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde Rusya, Ukrayna Azerbaycan ve İran gibi farklı ülkelerden gelen turistler ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayak tutkunları, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini çığ tehlikesi korkusu olmadan doya doya çıkarıyor.Türkiye’nin en güzel kayak merkezleri arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne herkesi beklediklerini ifade eden Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz, “Kış sezonu boyunca yüzde 100 doluluğa ulaştık.

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde Sarıçam ağaçları arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi yerli ve yabancı kayakseverlerin akınına uğruyor.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye’nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi doldu, taştı.
Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde Rusya, Ukrayna Azerbaycan ve İran gibi farklı ülkelerden gelen turistler ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayak tutkunları, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini çığ tehlikesi korkusu olmadan doya doya çıkarıyor.
Türkiye’nin en güzel kayak merkezleri arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne herkesi beklediklerini ifade eden Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz, “Kış sezonu boyunca yüzde 100 doluluğa ulaştık. Sarıkamış’a gelen misafirlerimiz buranın ayrıcalıklarını yaşıyorlar ve İnanıyorum bundan sonra da Sarıkamış’ı tercih edecekler. Çünkü burada her şey çok çok fazlasıyla var. Ben buradan bütün herkesi Sarıkamış’a davet ediyorum” dedi.
Uzun pistleriyle, kristal karıyla, sarıçam ağaçlarıyla Sarıkamış’ın cazibe merkezi olduğunu belirten Gemalmaz, “’Sarıkamış’ın çok güzel özellikleri var. Kayak Merkezi’nin Kristal karı, sarıçam ormanları şehirle bütünleşmiş olması, ulaşım kolaylığı, havaalanına yakınlığı gibi değişik özellikleri burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Ayrıca burada başlangıç, orta düzey, orta üstü ve ileri düzeydeki kayakçılar için dokuz ayrı pistimiz var. Son iki yıl içerisinde hizmete giren Karanlık Dere tesislerinde profesyonel kayakçılar son derece ilgiyle ve zevkle kayak yapıyor” diye konuştu.
Öte yandan özellikle son günlerde Kars’a Doğu ve Turistik Doğu Ekspresleriyle gelen vatandaşlar da Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne gelerek burada kristal kar üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. 110 cm karın bulunduğu Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde gönüllerince kayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor.

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