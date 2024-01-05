Sarıkamış Ekspresi Sarıkamış şehitleri için Ankara’dan yola çıktı

Düşman işgalindeki toprakları kurtarmak adına Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun başlattığı ve on binlerce askerin şehit verildiği Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı sebebiyle düzenlenen Sarıkamış Expresi Ankara’dan yola çıktı. Bu kapsamda yolculuğa gençler, sporcular ve sanatçılar davet edildi.

Etkinlikle birlikte Sarıkamış’a davet edilen müzisyen Ferhat Kaynarçeşme, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Sarıkamış’a gidiyoruz. Böyle bir etkinliğe biz müzisyenlerinde davet edilmesinden dolayı çok mutluyum. Bizde arkadaşlarımızla beraber müzik yapacağız orada. Sarıkamış için hazırladığımız özel türkülerimiz var. Orada icra etmeye çalışacağız” dedi.

Şehitlerin olduğu topraklara gidecek olmanın farklı duygular yaşattığını dile getiren Mustafa Çelik, “Heyecanlıyım öncelikle. Şehitlerimizin, atalarımızın olduğu bir ortama gitmek gerçekten de heyecan verici. Yanı sıra o ortamda dolu dolu hisler yaşayacak olmak biraz hüzün biraz heyecan var, umarım güzel geçer” diye konuştu.

Expres Sarıkamış’tan Ankara’ya 7 Ocak Pazar günü saat 17.50’de hareket edecek ve dönüş yolculuğuna başlayacak. Sarıkamış Expresi gidiş yolunda ise Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum’dan geçerek Kars Sarıkamış’a ulaşacak.

