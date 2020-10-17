YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği

Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği

KARS HABERLERİ  | 17.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

İlçedeki 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı.

Amatör fotoğrafçı Zeynep Kurtuluş, AA muhabirine, Sarıkamış'ta sonbaharın bir başka güzel yaşandığını söyledi.

İlçenin doğasında sonbaharda renk cümbüşü yaşandığını ifade eden Kurtuluş, "Amatör fotoğrafçılar olarak bir şeyler yakalamaya çalıştık. Sarıkamış’ta diğer mevsimlere nazaran sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Kavak ağaçları, çeşit çeşit renge büründü ve şu anda kızılı, sarısı, yeşili var. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor." dedi.

Fotoğrafçılardan Alper Yıldırım ise ilçenin eşsiz sonbahar güzelliklerini fotoğrafladıklarını belirtti.

Bölgede dere, şelalelerden oluşan çok güzel manzaraların bulunduğunu aktaran Yıldırım, herkesi ilçenin bu güzelliklerini görmeye davet etti.

Doğasever Türkü Demirci de sonbahar manzaralı doğada yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Azerbaycan Bayrağı Trabzon’da Boztepe semalarında
Azerbaycan Bayrağı Trabzon’da Boztepe semalarında

Kars Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:14
Öğle
11:58
İkindi
15:01
Akşam
17:32
Yatsı
18:51

Kars Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kars Balı modern tesislerde paketlenecek
Kars Balı modern tesislerde paketlenecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Milli Eğitim kura sonuçları belli oldu
Milli Eğitim kura sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.