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Sarıkamış Polis Gücü Spor Kulübünün kayak eğitimi devam ediyor

26.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Kars Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmet veren Polis Gücü Spor Kulübü sosyal etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik kayak eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından başlatılan proje ile bölgede yaşayan ve kayak bilmeyen çocuklara antrenör eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.Kars Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinden gelen bir grup misafir Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Cıbıltepe Kayak Merkezinde ağırlandı.

Kars Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmet veren Polis Gücü Spor Kulübü sosyal etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik kayak eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından başlatılan proje ile bölgede yaşayan ve kayak bilmeyen çocuklara antrenör eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.
Kars Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinden gelen bir grup misafir Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Cıbıltepe Kayak Merkezinde ağırlandı. Eğitmenler ve polisler eşliğinde kayak ve kızak kayarak doyasıya bir gün yaşayan çocuklara mangalda sucuk ikram edildi. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından günün ansına ay yıldızlı atkı, bere, eldiven ve birtakım hediyeler verildi.
Emniyet Müdürü Özer, çocuklar için yapılan etkinliklerden dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, sosyal ve kültürel aktivitelerin devam edeceğini söyledi.

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