Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

Şıhkıranı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe katılan binlerce kişi, 200 metre uzunluğundaki bayrağın çevresinde toplandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yöresel giyimli kadınların ve yabancı turistlerin de yer aldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya gelindiğini ifade ederek, "Sarıkamış şehitlerimizin acısını, hüznünü, ağıdını paylaşma adına yaşlısından gencine hepimiz bir araya geldik. Tarihimizde çok büyük zaferlerimiz olduğu gibi Sarıkamış'taki gibi acı hatıralarımız da var." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, 105 yıl önce 90 bin vatan evladının donarak şehit olmasının ayrı bir hüznü bulunduğuna işaret ederek, bu milletin evlatlarının aradan geçen 3 ay sonra ise Çanakkale'de çok büyük bir destan yazıldığını kaydetti.