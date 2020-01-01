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  4. Sarıkamış şehitleri harekatın 105. yılında anılacak

Sarıkamış şehitleri harekatın 105. yılında anılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 01.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Düzce’de 5 Ocak’ta düzenlenecek olan anma programı Şehitlik Camii’nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak.
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü ‘Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları Düzce’de de başladı. Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitlerini anma programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 5 Ocak’ta düzenlenecek. Anma programı 5 Ocak 2020 Pazar sabahı Şehitlik Camii’nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen programda Şehitlik Camii’nde kılınacak olan sabah namazının ardından 09.00’da Düzce Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ile çorba ikramı yapılacak. Programa tüm Düzceliler davetli.

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Düzce Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Düzce Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Aydınpınar Eczanesi
Merkez
Elmas Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
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