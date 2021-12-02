YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. "Sarıkamış şehitleri" harekatın 107. yılında anılacak

"Sarıkamış şehitleri" harekatın 107. yılında anılacak

02.12.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Valilik Gazi Toplantı Salonunda, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı yapıldı.

Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 7-9 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındıKars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:06
Öğle
12:02
İkindi
14:27
Akşam
16:48
Yatsı
18:13

Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Enbiya Eczanesi
Selim
Beste İdil Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Enbiya Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.