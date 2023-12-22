Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı’na yürüyecekler

Şalpazarı İlçesinde 2018 yılında başlayan Sarıkamış Şehitleri anısına Sis Dağı’na yürüyüş arka arkaya 3 defa yapılmış ancak dünyayı saran Korona virüs pandemisinden ötürü ara verilmişti. Sonuncusu 2020 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anma etkinliklerinde 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturmuştu.

KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI 2 YIL YAPILAMAMIŞTI

Dünyayı bir anda etkisi altına alan Covid-19 pandemisi süresince 2 yıl yapılamayan Sarıkamış Şehitleri anısına Sis Dağı’na yapılacak olan yürüyüşün 2 yılın ardından tekrar yapılmasına karar verildi. Geçen 2 yıldan sonra yapılan toplantıda Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve daire amirleri tarafından alınan karar ile 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da belirlenen yerde toplanılmasının ardından yürüyüşün başlatılacağı kararı alındı.

