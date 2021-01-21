Sarıkamış Spor Lisesi’ne kondisyon salonu

Sarıkamış Spor Lisesi’ne yaptırılan Kondisyon Salonu’nun açılışı yapıldı.

Sarıkamış Spor Lisesi Müdürü Mehmet Kutay Cengiz’in girişimleriyle yaptırılan Kondisyon Salonu’nun açılışını Kaymakam Recep Koşal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Şahin ve Okul Müdürü Mehmet Kutay Cengiz ve protokol üyeleri yaptı.

Açılışı yapılan ve kamu kaynakları ile hayırseverlerin katkıları ile yaptırılmış olan salonda 3 kişi bandı ve kondisyon salonunda bulunması gereken tüm spor malzemeleri bulunuyor.

Kaymakam Recep Koşal, açılışı yapılan salonu gezerek Okul Müdürü Mehmet Kutan Cengiz’den bilgi aldı.

