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Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak

KARS HABERLERİ  | 21.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Tamamlandığında Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak olan 7 Kasım Barajı’nda çalışmalar sürüyor.Devlet Su İşleri (DSİ) 24.

Tamamlandığında Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak olan 7 Kasım Barajı’nda çalışmalar sürüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Sarıkamış’a gelerek 7 Kasım Barajı inşaatında bir takım incelemelerde bulundu.
7 Kasım Barajı’nda incelemelerde bulunan DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Baysal, yaptığı incelemelerin ardından beraberindekilerle birlikte Sarıkamış’tan ayrıldı.
Sarıkamış’a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçubuk Köyü, Kızılçubuk Deresi üzerinde inşa edilen temelden 42,50 metre yüksekliğinde, 178 metre kret uzunluğunda ve kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, 2 bin 206 kotlarında, 330.000 metrekare gövde dolgu hacminde inşa edilen Sarıkamış 7 Kasım Barajı’nda depolanacak yaklaşık 2,5 milyon metreküp suyla Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar ihtiyacı olacak içme ve kullanma suyu temin edilecek.

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