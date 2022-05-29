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Sarıkamış'ın doğası yağışlardan sonra canlandı

29.05.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış'ın doğası yağışlardan sonra canlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, etkili yağışların ardından çiçek, yaban hayatı ve kuşlarla canlandı.

İlçede, ilkbaharda etkili olan yağmur sonrası, havaların ısınmasıyla doğa tüm renkleriyle kendini gösteriyor.

Zirveleri karla kaplı dağlarda, çayırlık ve meralar ile ormanlık alanlarda ortaya çıkan çiçekler doğa tutkunlarını cezbediyor.

Üremek için bölgeye gelen kız ve angıt gibi birçok kuş türü de yuva kurmak için sulak alanlarda dolaşıyor.

İlçenin Karaçayır bölgesinde ise domuz sürüsü görüntülendi.

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