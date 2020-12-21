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Sarıkamış’ta 3 köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 21.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Sarıkamış’ta Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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