YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış’ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sarıkamış’ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 24.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.Kars’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü’nde Mayıs 2019’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K.

Sarıkamış’ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü’nde Mayıs 2019’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K. (42), R.K. (39) ve İ.K (75) hakkında 24.09.2020 günü Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında Kasten Öldürme Suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından mevcutlu olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı
Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı

Kars Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:50
Öğle
12:05
İkindi
15:28
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.