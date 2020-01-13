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  4. Sarıkamış’ta iş formu toplantısı düzenlendi

Sarıkamış’ta iş formu toplantısı düzenlendi

KARS HABERLERİ  | 13.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası iş birliği ile Sarıkamış’ta İş Forumu toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harunb Hayali, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TKDK İl koordinatörü Berkay Çelik, Kars ve Gebze’den işadamları katıldı.Toplantının açılış konuşması Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yaptı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası iş birliği ile Sarıkamış’ta İş Forumu toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harunb Hayali, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TKDK İl koordinatörü Berkay Çelik, Kars ve Gebze’den işadamları katıldı.
Toplantının açılış konuşması Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yaptı. Koşal, işadamlarını Sarıkamış’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın konuşmalarının ardından GTO Başkanı Nail Çiler söz aldı. Başkan Nail Çiler, Gebze’nin ekonomik değerinde değindi ve Gebze’ya yapılabilecek yatırım alanları hakkında bilgiler verdi.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Gebze’den gelen iş adamlarını ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.
Alibeyoğlu, “Kars’ımız artık kabuğunu kırmaya başladı. Son 2 yılda ilimizde gerçekten güzel gelişimler yaşandı. Özellikle istihdam açığımızın giderilmesi anlamında sanayi, turizm ve tekstil sektöründe ilimize çok güzel yatırımlar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bunları hepimiz yakından takip ediyoruz. İlimize bu yatırımların gelmesi kendiliğinden olan bir durum değil. İldeki aktörlerin, liderlerin ve ekibin birlik ruhu ile yatırımcıya verdiği güven bu gelişmelerin oluşmasında önemli bir etkendir. İlimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önemli ölçülerde teşvik ve destekler sunulmaktadır. Bu teşvik ve desteklerin iş insanları ve yatırımcılar tarafından yeterince bilindiği kanaatindeyim. Bundan dolayı katıldığım her ortamda bu teşvik ve destekleri yatırımcılarımıza anlatmayı kendime vazife olarak seçtim” dedi.
Başkan Alibeyoğlu’nun konuşmasının ardından, tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm yatırımcılarına sunulan teşvik ve destekler ile alakalı olarak SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik tarafından detaylı sunumlar yapıldı. Dilek ve temennilerin ardından İş Forumu toplantısı sona erdi.

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