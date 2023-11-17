Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise araçlarının camlarının karını temizledi.

Sarıkamış’a kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Sabah kalktım kar yağmış, araçlarımızın üzerine temizleyip işe gideceğiz. Mevsimin de ilk karı, biraz yumuşak ama bundan sonra kar yağmaya devam eder" dedi.

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İlçede hava sıcaklığı gece eksi 5 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü.

