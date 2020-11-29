Sarıkamış’ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı yapıldı

Artan korona virüs vakalarının ardından 14 günlüğüne karantinaya alınan Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı 700 nüfuslu Karapınar köyü ile 680 nüfuslu Yenigazi köyünün giriş çıkışlar kapatıldı. Bu köylerde yaşayan ve gelir düzeyi düşük olan aileler karantinadan dolayı işine gidemeyince Sarıkamış Kaymakamlığı’na yardım talebinde bulundu. Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından köylere gıda yardımı yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü, hızlıca harekete geçerek adres bilgileri verilen aileler için içerisinde çay, şeker, un, makarna, sıvı yağ, mercimek ve bakla gibi gıda ürünlerinin olduğu yardım kolisi hazırladı. Yardım kolileri, Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Harun Yılmaz tarafından bizzat gidilerek ihtiyaç sahipli ailelere dağıtıldı. Karantinadan dolayı sosyal mesafeyi de göz önünde bulunduran ekipler temasın önüne geçmek için yardım kolilerini köyün girişine bırakıp telefonla bilgi verdi.

Yardım kolileri kendilerine ulaşan vatandaşlar Sarıkamış Kaymakamlığına ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teşekkür etti.

