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Sarıkamış’ta koyun sürüsüne ayı ve kurt saldırdı

KARS HABERLERİ  | 04.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta koyun sürüsüne ayı ve kurtlar saldırdı.

Sarıkamış’ta koyun sürüsüne ayı ve kurtlar saldırdı. Olay da 19 koyun telef oldu. Çok sayıda koyunda yaralandı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Yağbasan köyünden Muhammer Kotan’a ait koyun sürüsünü çoban meraya çıkardı. Bir anda ayı ve kurtlarının saldırısına uğrayan koyunlardan 19’u telef olurken, çok sayıda koyunda yaralandı. Koyunların çobanı can havliyle köye koşarak koyunlara ayı ve kurtların saldırdığını bildirdi. Olay yerine gelen köylüler, koyunların parçalandığını gördü.
Durum jandarmaya bildirilirken, ayı ve kurtlar tarafından parçalanan koyunların çoğunun gebe olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, telef olan koyunlar traktör römorkuna koyularak bölgeden kaldırıldı.

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