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Sarıkamış’ta LÖSEV’den Kurban bağışı çağrısı

KARS HABERLERİ  | 10.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı öncesi vakıf olarak kurban bağışlarını bin 250 lira bedel ile alacak.LÖSEMİ ve diğer çocukluk çağı kanserleri tedavisi gören çocukların vücut direncinin oluşması ve artması için, tedavi süresince taze et ve et ürünleri, süt vb.

Sarıkamış’ta LÖSEV’den Kurban bağışı çağrısı

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı öncesi vakıf olarak kurban bağışlarını bin 250 lira bedel ile alacak.
LÖSEMİ ve diğer çocukluk çağı kanserleri tedavisi gören çocukların vücut direncinin oluşması ve artması için, tedavi süresince taze et ve et ürünleri, süt vb. besinlerle protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. LÖSEV, lösemili çocukların hayati önem taşıyan bu protein ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabilmesi kurban yardımı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bağışçıların Kurban Bayramı dolayısıyla yapacağı bağışlar, Türkiye genelinde vakıfa kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklara ve ailelerine ulaştırılıyor.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı için bağış kampanyası başlattığını duyururken, yapılan açıklamada "Kurban Bayramı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esasları doğrultusunda LÖSEV’e vekâlet vererek kurbanlarınızı dini usullerle kestirebilir, nakdi bayram bağışlarınızla lösemili çocuklarımıza ve kanserli hastalarımıza hayat verebilirsiniz" denildi.

Sarıkamış’ta LÖSEV’den Kurban bağışı çağrısı

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