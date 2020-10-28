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Sarıkamış’ta Mevlid Kandili ihya edildi

KARS HABERLERİ  | 28.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ’Mevlid Kandili’ni pandemi gölgesinde ihya etti.Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Sarıkamış’ta vatandaşlar camilere akın etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ’Mevlid Kandili’ni pandemi gölgesinde ihya etti.
Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Sarıkamış’ta vatandaşlar camilere akın etti. Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa’ya karşı aldığı karara destek verdiğini ifade eden Berkan Gökcan adlı vatandaş, “Tüm İslam aleminin Mevlid kandilini canı yürekten kutluyorum. İnşallah geçirdiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde ülkemize vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Macron, Peygamber Efendimize ağır ithamlarda bulunuyor. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Cahilce ve ahlaksızca bir tutum içerisinde, biz Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Tepkimizi göstermek zorundayız. Çünkü Peygamber efendimiz kırmızı çizgimizdir” dedi.
Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Fiziksel mesafe kuralına riayet edilen Mevlid Kandili programları yapılan dua ile sona erdi.

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