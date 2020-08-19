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Sarıkamış’ta pandemi tedbirleri denetimi

KARS HABERLERİ  | 19.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralıksız devam ediyor.Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Kaymakam Koşal, vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekmek için denetimlerin gerçekleştirildiğini, sosyal mesafenin önemini, il dışından gelen vatandaşlarla temasta bulunulmamasını ve sevdiklerimizi korumak adına maskesiz dışarıya çıkmamız gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralıksız devam ediyor.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Kaymakam Koşal, vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekmek için denetimlerin gerçekleştirildiğini, sosyal mesafenin önemini, il dışından gelen vatandaşlarla temasta bulunulmamasını ve sevdiklerimizi korumak adına maskesiz dışarıya çıkmamız gerektiğini vurguladı.

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