Sarıkamış’ta polis maske dağıttı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık personeli ile polis vatandaşlara maske dağıttı.

Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, cadde ve sokaklarda maskesiz gördükleri vatandaşlara maske dağıtırken, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Sarıkamış genelinde güvenlik önlemleri alan polis, Covid-19 salgınından vatandaşların etkilenmemesi için uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarla bir süre sohbet eden polis, maske kullanmanın faydalarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Sarıkamış’ta polisin maske dağıtımı devam ediyor.

