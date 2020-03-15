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Sarıkamış’ta Türkiye Kızak Şampiyonası heyecanı sona erdi

KARS HABERLERİ  | 15.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası kızak yarışları bugün sona erdi.Yarışmaya katılan sporcuların final mücadelesi nefesleri keserken, Sarıkamış Kızak Pisti ise görenleri adeta büyülüyor.

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası kızak yarışları bugün sona erdi.
Yarışmaya katılan sporcuların final mücadelesi nefesleri keserken, Sarıkamış Kızak Pisti ise görenleri adeta büyülüyor. Pistlerde dereceye girmek isteyen sporcular ise parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:
“Büyük çiftlerde, birinci Cengizhan Kaplan, Ahmet Gürkan Ağcakale, ikinci Nurullah Ekinci, Ecrin Oğuz, üçüncü Yavuz İpek, Yusuf Özcan.
Genç çiftlerde birinci Alper Keleş, Emin Gedi, ikinci Faruk Kara, Zehra Oksal, üçüncü Erdem Aslan, Eylülnaz Tekin.
Büyük erkeklerde birinci Yusuf Özcan, ikinci İsa Güzeloğlu, üçüncü Muhammed Said Özcan.
Büyük kızlarda birinci Aybüke Büyük Polat, ikinci Beyza Arzuti, üçüncü Sinem Aydınlı.
Genç erkeklerde birinci Recep Furkan, ikinci Cihan Çağrı, üçüncü Buğrahan Sırrı.
Genç kızlarda birinci Nazlı Hilal Atmaca, ikinci Serap Kara, üçüncü Nur Hilal Haşıl.
Yıldız erkeklerde birinci Alper Keleş, ikinci Azat Küçük, üçüncü Erdem Aslan.
Yıldız kızlarda birinci Berrak Arzuti, ikinci Rümeysa Tarakçıoğlu, üçüncü Semanur Ölmez.
Minik erkeklerde birinci Batuhan Titiz, ikinci Metin Kağan Yaşar, üçüncü Ömer Faruk Kara.
Minik kızlarda, birinci Rabia Oksal, ikinci Eylül Naz Tekin üçüncü Merve Adı Mutlu.”

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Tamer Eczanesi
Kagizman
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Sarikamis
Akın Eczanesi
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