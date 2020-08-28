Sarıkaş Yaya Köprüsü’ne ilk harç döküldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı üzerine yapımına başlanılan yaya köprüsünün ilk betonu döküldü.

Çaycuma Belediyesi tarafından, Yeni Mahalle ile sanayi bölgesi arasında Filyos Irmağı üzerinde yapımına başlanan yaya köprüsüne ilk harç döküldü. İhaleyi alan yüklenici firma kentin doğu ve batı yakasının birleştirecek Sarıkaş Yaya Köprüsü’nün ırmak içindeki ilk fore kazığını çaktı. 240 metre uzunluğundaki köprü için ırmak yatağına, yaklaşık 40 fore kazık çakılacak. 4 metre genişliğindeki köprü yaya ve bisiklet yollarından oluşurken gerek duyulan hallerde araç trafiğine de açık olacak. Asma köprü görünümünde projelendirilen ve altı ayda tamamlanması hedeflenen Sarıkaş Yaya Köprüsü, prefabrik kiriş yöntemiyle imal edilecek.

