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Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesi halkı, Elazığ’daki deprem zedeler yararına 2 bin 650 TL topladı.Develi Sarıkaya mahallesi sakinleri kendi aralarında topladıkları yardımı AFAD’ın hesabına yatırdıktan sonra Kaymakam Murat Duru’yu ziyaret etti.

Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya mahallesi halkı, Elazığ’daki deprem zedeler yararına 2 bin 650 TL topladı.
Develi Sarıkaya mahallesi sakinleri kendi aralarında topladıkları yardımı AFAD’ın hesabına yatırdıktan sonra Kaymakam Murat Duru’yu ziyaret etti. Sarıkaya halkının yaptığı örnek davranışı tebrik eden Develi Kaymakamı Murat Duru "Torosların Yörük mahallelerinden ve Develiye 55 kilometre mesafede olan Sarıkaya Mahallesinin güzel insanları hemşehrilerim kıt imkanlarına rağmen Elazığ deprem zedeleri vatandaşlarımız için kendi aralarında toplamış oldukları 2650 TL nakdi yardımı AFAD’ın ilgili banka hesabına yatırarak örnek ve ulvi bir davranış göstermişlerdir. Sarıkaya Mahalle Muhtarına ve Mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum, Allah azı olsun" dedi.

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